TİKA'nın gönüllü öğrencileri Somali yolcusu

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gönüllü öğrencileri, sağlık ve tarım faaliyetlerine katkıda bulunmak için Somali'ye gitti.

Somali'de yaklaşık 10 gün kalacak olan ve çoğunluğu tıp öğrencilerinden oluşan gönüllü öğrenciler, burada bulunan Türk kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirecek, yetim öğrencilere hediyeler dağıtacak ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve TİKA tarafından kurulan Somali Tarım Okulundaki çalışmalara katılacak.

Türkiye'den ayrılmadan önce duygularını paylaşan Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Mehmet Zahit, Somali'nin güvenlik sorunu yaşadığını ancak buna rağmen oradaki çalışmalara katılmaya çok önceden karar verdiğini söyledi.

Zahit, "Devletimiz nerede bir mazlum varsa gidip onların dertlerine derman oluyor. Biz de Türk gençleri olarak Anadolu'dan yetişen gençler olarak oralara gidip yardım elimizi uzatmamız gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Fatih Yaman, daha önce dünyanın farklı bölgelerini ziyaret ettiğini ancak ilk defa Afrika kıtasına yolculuk edeceği için heyecanlı olduğunu belirtti.