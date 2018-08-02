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TİKA'nın gönüllü öğrencileri Somali yolcusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 16:06 | Son Güncelleme

TİKA gönüllü öğrencisi Mehmet Zahit: - "Devletimiz nerede bir mazlum varsa gidip onların dertlerine derman oluyor. Biz de Türk gençleri olarak Anadolu'dan yetişen gençler olarak oralara gidip yardım elimizi uzatmamız gerekiyor" - Gönüllü öğrenci Fatih Yaman: - "TİKA aracılığıyla yapılan yardımlar ve projelerle kara kıtanın yüzünün biraz olsun aydınlatılmaya çalışıldığını görüyoruz"

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gönüllü öğrencileri, sağlık ve tarım faaliyetlerine katkıda bulunmak için Somali'ye gitti.

Somali'de yaklaşık 10 gün kalacak olan ve çoğunluğu tıp öğrencilerinden oluşan gönüllü öğrenciler, burada bulunan Türk kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirecek, yetim öğrencilere hediyeler dağıtacak ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve TİKA tarafından kurulan Somali Tarım Okulundaki çalışmalara katılacak.

Türkiye'den ayrılmadan önce duygularını paylaşan Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Mehmet Zahit, Somali'nin güvenlik sorunu yaşadığını ancak buna rağmen oradaki çalışmalara katılmaya çok önceden karar verdiğini söyledi.

Zahit, "Devletimiz nerede bir mazlum varsa gidip onların dertlerine derman oluyor. Biz de Türk gençleri olarak Anadolu'dan yetişen gençler olarak oralara gidip yardım elimizi uzatmamız gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Fatih Yaman, daha önce dünyanın farklı bölgelerini ziyaret ettiğini ancak ilk defa Afrika kıtasına yolculuk edeceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

Afrika denince herkesin aklında kötü bir portre canlandığını dile getiren Yaman, "TİKA aracılığıyla yapılan yardımlar ve projelerle kara kıtanın yüzünün biraz olsun aydınlatılmaya çalışıldığını görüyoruz." dedi.

- Tecrübe Paylaşım Programı

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

TİKA koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

TİKA'nın programı kapsamında üniversite öğrencileri Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret ediyor.

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