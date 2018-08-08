TİKA'nın gönüllü öğrencileri Somalili yetimleri sevindirdi

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gönüllü öğrencileri, Somali'de yetim çocukları sevindirdi.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan TİKA gönüllüleri, Kadera Sokak Çocukları Rehabilitasyon Evi ve Yetimhanesini ziyaret ederek buradaki öğrencilere hediyeler dağıttı.

Yetkililerden yetimhane hakkında bilgi alan öğrenciler, Türkiye'den getirdikleri çeşitli hediyelerle çocukların yüzlerini gülümseterek onlarla vakit geçirdi.

Daha sonra İHH İnsani Yardım Vakfı ve TİKA işbirliğinde kurulan ve Somali'nin uygulamalı ilk tarım okulu olan Anadolu Ziraat Fakültesi'ni ziyaret eden gençler, Okul Koordinatörü Halim Kesici'den bilgi alarak, burada yetiştirilen ürünleri tattı.

- Tecrübe Paylaşım Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.