TİKA’nın katkılarıyla Somali Millet Meclisi binası inşa edilecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilecek Somali Millet Meclisi’nin binası için Somali Millet Meclis Başkanı Mohamed Şeyh Osman ile anlaşma imzalandı.
TİKA’nın katkılarıyla Somali Millet Meclisi için yeni bina inşa edilecek. Proje için TIKA Somali Koordinatörü Galip Yılmaz ve Somali Millet Meclis Başkanı Mohamed şeyh Osman arasında anlaşma imzalandı. Anlaşmada Türkiye’nin Somali Büyükelçisi yer aldı. Anlaşmaya göre önce meclisin işlerinin aksatılmaması için ana binadan bağımsız bir bina daha inşa edilecek. Ardından ana binanın yapımına başlanacak.
Ayrıca TIKA tarafından inşa edilecek olan binanın maliyeti ise 100 milyon dolar olacak.
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