TİKA'nın Sudan'daki projeleri

HARTUM (AA) - Sudan Kabine İşleri Bakanı Ahmed Saad Ömer ile Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ülkede yürüttüğü projeleri görüştü.
Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, Ömer ile Neziroğlu'nun başkent Hartum'daki görüşmesinde, TİKA'nın Sevakin Adası'nda yürüttüğü yeniden imar çalışmaları ile El-Faşhir şehrindeki Sultan Ali Dinar Sarayı'nın restorasyonu ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ele alındı.
Ömer görüşmede, Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlardaki derin ve sağlam ilişkilere vurgu yaptı. Neziroğlu ise Türkiye'nin Sudan'la olan ilişkileri geliştirmeyi istediğini kaydetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aralık 2017'de Türk iş dünyasından çok sayıda temsilciyle Sudan'ı ziyareti sırasında iki ülke arasında ticari, ekonomik ve kültürel alanlarda 21 anlaşma imzalanmıştı.
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