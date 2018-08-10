TİKA'nın Tecrübe Paylaşım Programı Kazakistan programı sona erdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programına" katılan gönüllü öğrencilerin Kazakistan programı, Almatı kentindeki etkinliklerle sona erdi.
Gönüllü öğrenciler, Türkistan kentindeki 5 günlük çalışmalarının ardından Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Gönüllüler, burada TİKA'nın proje ortaklarıyla görüşerek, ortak projeler hakkında bilgi aldı.
Gönüllü öğrencilerden Sinem Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'dan çok şey öğrendiğini belirterek, "Buradan veren el olmaktan ziyade alan el olarak dönüyorum. Burada kıymetli hocalarımızdan dinlediklerimiz, şahit olduklarımız farkındalığımızı artırdı." dedi.
Kazakistan'da halen orijinalliğini koruyan medeniyetin olduğuna inandıklarını ifade eden Kısa, "Bu medeniyeti canlandırmak sorumluluğunu üstlendik. Program vesilesiyle farklı şehirlerden bir araya gelme fırsatı bulduğumuz arkadaşlarla dostluklar kurduk." ifadelerini kullandı.
Kısa, aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübelerle Türkiye'de ve yurt dışında görevlerini yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.
Sümeyra Gülsün de yeni insanlara, mekanlara ve kültürlere şahit olduklarını ifade ederek, "Üstlendiğimiz insanlık adına iyilik misyonumuzun ne kadar önemli ve değerli olduğunu öğrendik. Türkiye denilince bir Kazak kızının gözünde umudu gördük." dedi.
12 öğrenciden oluşan gönüllü ekibi, 1-5 Ağustos'ta Türkistan'daki etkinlikler çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Kazakça eğitimi almış, üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi'nde staj yapmıştı.
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