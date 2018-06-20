TİKA'nın yardımları Türkiye'nin yardımlarının sadece yüzde 2,7'sini oluşturuyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), geçen yıl yaptığı yardım miktarı, Türkiye'nin yaptığı resmi kalkınma yardımının yüzde 2,7'sini oluşturuyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada Başkanlığın, geçen yıl TBMM'de onaylanmış bütçesinin 304 milyon TL (yaklaşık 65 milyon dolar) olduğu belirtildi.

Açıklamada, buna ek olarak, diğer resmi kurumlardan alınan fon ve ödeneklerin yanı sıra kişi ve kurumların bağışlarıyla toplamda 120 milyon dolarlık bir kaynağın kullanıldığı kaydedildi.

Söz konusu kaynakla gerçekleştirilen projelerin uluslararası maliyetlendirme standartlarıyla bütçelendirildiği ve OECD'ye beyan edildiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda, geçen yıl TİKA tarafından yapılan yardım tutarının uluslararası piyasaya etki değerinin yaklaşık 220 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sayıştay denetimine tabi olan TİKA'nın, 2016'daki bütçesinin 277 milyon 801 bin TL ve 2015'teki bütçesinin ise 221 milyon 417 bin TL olduğu hatırlatıldı.

TİKA'nın Türkiye'deki resmi kurumların yaptığı tüm yardımların istatistiklerini OECD'ye raporladığı kaydedilen açıklamada, geçen yıl Başkanlığın yaptığı yardım miktarının, Türkiye’nin yaptığı yardımın sadece yüzde 2,7'sini oluşturduğu vurgulandı.