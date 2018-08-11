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Tilki Osi'yi, elleriyle besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:06 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ilçesinde kaptanlık yapan Burhan Kurt, 'Osi' adını verdiği yabani tilkiyi, 7 aydır elleriyle besliyor.

Tilki Osi'yi, elleriyle besliyor

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde kaptanlık yapan Burhan Kurt, 'Osi' adını verdiği yabani tilkiyi, 7 aydır elleriyle besliyor.
Çeşme'de yat kaptanlığı yapan Burhan Kurt, 40 yıl önce, Altınyunus Mahallesi'nde insanlardan uzak, koruluk bölgede yaşamaya başladı. Önce çadırda yaşamını sürdüren Kurt, 2 yıl önce ise satın aldığı eski bir minibüsü ev olarak kullanmaya başladı. Kurt'a, geçen 7 Şubat'ta sürpriz bir misafir geldi. Burhan Kurt, misafiri tilkiyle bu süreçten sonra sevgi bağı kurdu.
Tilkiyi ilk gördüğünde bir parça ekmek verdiğini söyleyen Kurt, "Ondan sonra her akşam yanıma gelmeye başladı. Şubat ayından beri beraberiz. Her şeyi yiyor. Elimden çikolata bile alıp yiyor. Her akşam misafirim oluyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Adını da Osi koydum. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Adı Osman. Kendisine 'Osi' diyorum. Bu tilkiyi de çok sevdiğim için adını 'Osi' koydum. Yavruları da var. Bir akşam yavrusunu da yanıma getirdi. Ama o akşam bir arkadaşım vardı. Ondan ürktü. Yavrusunu alıp gitti. Ama buradan yavrularına devamlı yiyecek taşıyor. Önce yavrularını doyuruyor. Sonra geri gelerek, karnını doyuruyor. Masaya çıkıp oturuyor. Onunla sohbet ediyorum. Osi ile yalnızlığımı gideriyorum. En yakın arkadaşım oldu" dedi.
BALIK DA YİYOR
Tilki Osi'nin balık yemeyi çok sevdiğini de belirten Kurt, "Zaman zaman balık yakalıyorum. Zargana ya da levrek oluyor. Yakaladığım balıkları yağda kızartıyorum. Kılçıklarını ayıklıyorum. Osi'ye veriyorum. Yarısını yavrularına götürüyor, yarısını da kendisi yiyor. Hayatından çok memnun" diye konuştu.
'BİRBİRİMİZE ÇOK BAĞLANDIK'
Kaptan Burhan Kurt, tilki Osi'ye çok alıştığını belirterek, "Hemen yanımız otelin otoparkı. Yaz nedeniyle otopark hareketli oluyor. Çok hareketli olunca Osi rahatsız oluyor ve yanıma gelmiyor. Öyle olduğu zaman çok üzülüyorum" diye konuştu.

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Tilki Osi'yi, elleriyle besliyorTilki Osi'yi, elleriyle besliyorTilki Osi'yi, elleriyle besliyorTilki Osi'yi, elleriyle besliyor

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