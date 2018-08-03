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Tilki yavrusu kent merkezine indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

Antakya ilçesinde aç kaldığı tahmin edilen tilki, zabıta ekiplerince yakalandı

Hatay'da aç kaldığı tahmin edilen tilki yavrusu kent merkezine indi.

Merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde tilki gören vatandaşlar, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi.

Aç kaldığı için bazı iş yerlerine de girerek yiyecek aradığı tahmin edilen tilkiyi yakalamak için ekipler büyük çaba harcadı.

Yaşanan kovalamacanın ardından girdiği inşaat ofisinde yakalanan tilki yavrusu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Barınağın sorumlusu veteriner hekim Remzi Güven, yaptığı açıklamada, tilkide herhangi bir sağlık sorunu ve hastalık olmadığını ifade etti.

Güven, tilkinin doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini dile getirdi.

Esnaf İsmail Kopmaz ise sokakta tilkiyi görünce şaşkınlık yaşadıklarını ve durumu zabıta ekiplerine bildirdiklerini kaydetti.

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hatay Hayvan Tilki Yaban

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