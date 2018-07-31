Tilkiden bulaşan kuduz nedeniyle köy karantinada

Kars'ta kuduz virüsü taşıyan tilkinin, hastalığı köpek ve ineklere bulaştırması nedeniyle merkeze bağlı Çerme köyü karantina altına alındı.

Yaklaşık 1 ay önce köyden geçen bir tilki, Nusret Ö'ye'e ait köpekle boğuştu. Boğuşmada iddiaya göre kuduz olan tilkinin hastalığı köpeğe bulaştı.

Kuduz hastalığına yakalanan köpek daha sonra Ercan Ö'ye ait inekleri ısırdı. Köpeğin ısırdığı inekler birkaç gün sonra rahatsızlandı.

Köylüler durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan kontrollerde ineklerde kuduz vakasına rastlandı.

Bunun üzerine harekete geçen Gıda, Tarım ve Havancılık Müdürlüğü ekipleri, köyü karantinaya alarak köydeki köpek ve kedilerin aşılarını yaptı. Kuduz hastalığına yakalanan 2'si ölü 4 inek, itlaf edilerek derin çukurlara gömüldü.

İnekleri kuduza yakalanan aile fertleri sağlık kontrolünden geçirildi.

Çerme köyü muhtarı Filit Ataysınlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce köyde böyle bir vakayla karşılaşmadığını, ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunu belirterek, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri kuduza yakalanan hayvanları gömdü. Köye anons yaptım, herkes köpeklerini aşılasın diye. Yaklaşık 1 aydır böyle bir vaka oldu. Hayvanlardan numune alındı Erzurum'a gönderildi. Hayvanları kuduza yakalanan aile sağlık kontrolünden geçti." diye konuştu.

Ataysınlar, köyün karantina altına alındığını sözlerine ekledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün de köyde tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, köydeki tüm kedi ve köpeklerin aşısının yapıldığını söyledi.

Düzgün, kuduzun tilkiden köpeğe, köpekten de diğer hayvanlara geçtiğini bundan dolayı köyü genel olarak karantina altına aldıklarını belirtti.

