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Tillerson'dan Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 21:19 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: - "Çalışmalarımızı aynı istikamette sürdürmek için bir yol bulmamız gerekiyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımızı aynı istikamette sürdürmek için bir yol bulmamız gerekiyor." dedi.

Ortadoğu'da yaptığı ziyaretlere Ürdün'ün Başkenti Amman'da devam eden Tillerson, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bir soru üzerine Türkiye hakkında açıklamalar yapan Tillerson, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Onlar hala bizim için bölgedeki önemli bir partner." ifadesini kullandı.

"Çalışmalarımızı aynı istikamette sürdürmek için bir yol bulmamız gerekiyor." diyen Tillerson değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Suriye'de aynı sonuçlar için çalışıyoruz ve Türkiye'nin de içerde ve Irak, Suriye taraflarında tehdit altında olduğunu biliyoruz. Bu tehditleri azaltmak için Türkiye ile ortak bir şekilde nasıl çalışabileceğimizi, sonuç olarak Suriye'de DEAŞ'ı tamamen ortadan kaldırmak, şiddeti azaltmak ve Cenevre barış görüşmelerine geçebilmek ve temel hedefe nasıl ulaşabileceğimizi konuşacağımızı umut ediyoruz. Suriye'de istikrarı sağlayacak Cenevre'deki barış görüşmelerinin Türkiye'ye en fazla faydayı sağlayacağını düşünüyorum."

Bakan Tillerson'un yarın Ankara'da olması bekleniyor.

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ABD Rex Tillerson Türkiye

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