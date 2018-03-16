Bu yıl ‘Oku’ temasıyla kitapseverlere kapılarını açan 5. Uluslararası Kitap Fuarı başladı. Fuarda yer alan Timaş Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okçu, tercih edilen kitapların tarih, macera ve Türk klasikleri olduğunu belirtti.

Bu yıl ‘Oku’ temasıyla kitapseverlere kapılarını açan 5. Uluslararası Kitap Fuarı’nda Timaş Yayınları standı yoğun ilgi gördü. En çok ilginin gençlerden geldiğini belirten Timaş Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okçu, tercih edilen kitapların tarih, macera ve Türk klasikleri olduğunu belirtti.

Fuarın 20 ülkeden yerli ve yabancı 350 yayınevinin katılımı ile gerçekleştiğini söyleyen Okçu, “Kitap fuarlarında okuyucu yazar buluşması sağlanıyor, yapılan etkinlikler kitap satışlarına da olumlu yönde katkı sağlanıyor. Türkiye’de her geçen gün yayınevi sayısı artıyor, kitap çeşitliliği çoğalıyor bunun en güzel tarafı okurlarda bunun karşılığı bulunuyor. Kitap satışlarının her geçen gün artıyor olması memnuniyet verici. Özellikle 12-20 yaş arasında ciddi bir artış var, bunlar ülkemizin geleceği adına memnuniyet verici” dedi.