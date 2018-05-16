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TİMAV'dan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 03:21 | Son Güncelleme

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz: - "Kudüs'te masum insanları katleden zalimler, ümmetin bir olamamasından, dağınıklığından cesaret almaktadırlar. Bu noktada İslam ülkelerini, Türkiye gibi ses vermeye davet ediyor, birlik ve beraberliğimizi devletler nezdinde de görünür kılınmaya davet ediyoruz"

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, "Kudüs'te masum insanları katleden zalimler, ümmetin bir olamamasından, dağınıklığından cesaret almaktadırlar. Bu noktada İslam ülkelerini, Türkiye gibi ses vermeye davet ediyor, birlik ve beraberliğimizi devletler nezdinde de görünür kılınmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün yeniden hain bir işgal girişimi ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası hukuku hiçe sayan bir durum olduğuna işaret eden Öksüz, "Kudüs’e hizmetle şeref bulan aziz milletimizi de derinden yaralayan bu karar, insanlık tarihine utanç levhası, kara bir leke olarak işlenmiştir." ifadesine yer verdi.

Nekbe'nin 70. Yılında Gazze’den başlatılan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaşanan acı ve ızdırabın, insanlık vicdanını derinden yaraladığını vurgulayan Öksüz, şunları belirtti:

"Sözde devlet olduğu iddiası taşıyan, dünyanın en büyük terör organizasyonu İsrail’in zulmünü, haksız, hukuksuz işgalini lanetliyoruz. Aldığı kararla provokasyon yaptığı aşikar olan ABD Başkanı Trump huzur, barış ve güvenlik şehri anlamında selam yurdu olan Kudüs’te yaşananların ana müsebbibidir. Gazze’de ve Kudüs'te yaşananlara Batı'nın ve sözde uluslar arası insan hakları örgütlerinin sessizliği ise tarihe not düşülmektedir. Bu sessizlik, bu zulme karşı taraf olmama durumu, Batı medeniyetinin çöküşünü hızlandıracaktır. Türkiye kamuoyunun bu konudaki duyarlı tavrı ise tarih boyunca adaletten yana tavır koyan milletimiz için bir onur kaynağıdır."

Öksüz, adalet ve barış eksenli yürütülen süreçlerin, Kudüs için esenliğin yolunun açılmasına vesile olacağını ileterek, "Bu noktada İslam dünyasına, ümmet-i Muhammed’e düşen kardeşliğin gereğini yerine getirmek, zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almaktır. Bu noktada yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Kudüs'te masum insanları katleden zalimler, ümmetin bir olamamasından, dağınıklığından cesaret almaktadırlar. Bu noktada İslam ülkelerini, Türkiye gibi ses vermeye davet ediyor, birlik ve beraberliğimizi devletler nezdinde de görünür kılınmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Kudüs TİMAV

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