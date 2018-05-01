HABER

Timuroğlu ile bağlantılı 12 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

BANKACI kız kardeşini öldürdükten 260 gün sonra yakalanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi bulunduğu iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bankacı kız kardeşini öldürdükten sonra kaçan ve 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)
BANKACI kız kardeşini öldürdükten 260 gün sonra yakalanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi bulunduğu iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bankacı kız kardeşini öldürdükten sonra kaçan ve 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Timuroğlu ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği 12 kişiyi belirledi. Organize polisi dün Anadolu yakasında bulunan bazı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Timuroğlu, “Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!
Çifte bombalı saldırı... Çok sayıda ölü varÇifte bombalı saldırı... Çok sayıda ölü var
Bedelli askerlikte yeni umut...Bedelli askerlikte yeni umut...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!

Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!

Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.