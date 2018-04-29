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Tip 1 Diyabetli çocuklar İzmir'deki festivalde biraraya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

İzmir'de, 2. Geleneksel Öyküm Solak Diyabet Festivali'ne aileleriyle katılan çocuklar, keyifli saatler yaşadı.

İZMİR (AA) - Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 2. Geleneksel Öyküm Solak Diyabet Festivali düzenlendi.

Tarihi Havagazi Fabrikası'nda yapılan festivale İzmir'in yanı sıra İstanbul, Samsun, Adana, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 21 şehirden 350 diyabetli çocuk ve aileleri katıldı.

Festival için kurulan oyun parklarında oynayan, ebru, resim, seramik atölyelerine katılan, palyaçolarla gülüp eğlenen, kağıt toplama, yüz boyama, futbol ve basketbol, çuval ve ip yarışmalarına katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Festivale katılan çocuklar oluşturulan dilek ağacına yazdıkları dilekleri bağladı.

Festivale, Türkiye'nin değişik şehirlerinde yaşayan diyabet hastalarına ulaşmak için çalışan ancak 2016 yılında böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden diyabet koçu Öyküm Solak'ın annesi Fatma ve babası İsmet Solak da katıldı.

- "Tip 1 diyabet hiç bir şeye engel değil"

Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği Başkanı Dr. Dyt. Nesil Gören Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ki festivalin ana temasının "En Şeker Benim" olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 21 şehrinde 350 diyabetli çocuğun bir araya geldiğini aktaran Atalay, "Öyküm Solak adını verdik çünkü Öyküm 26 yıl Tip 1 diyabetliydi ve diyabet koçuydu, kendisini de çocuklara adamıştı." dedi.

Hem çocuklara hem de anne babalara doğru insülin kullanımı ve doğru karbonhidrat sayımını anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Atalay, "Onlara karbonhidrat sayımını anlatmaya çalışıyoruz. Karbonhidratı sayılmış insülin dozu ayarlanmış yiyecekler veriyoruz. Bir ana 2 ara öğün yemeğimiz var. Önemli olan karbonhidrat sayabilmek. Bunun karşılığında insülin yapabilmek. O zaman diyabet hiç bir şeye engel değil. Zaten sloganlarımızdan biri de 'Tip 1 diyabet hiç bir şeye engel değil." diye konuştu.

Festivale katılmak için ailesiyle Afyon'dan gelen Elif Omak, "Kardeşim diyabet hastası. Kardeşimin parmaklarının delinmesini istemiyorum bunun için pompa kullanılmasını istiyorum. Bunun için dilekte bulundum." dedi.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan 8 yaşındaki Ecrim Parlak da "Dünyadaki tüm çocuklar hastalıklardan kurtulsun, yazılı dilekte bulundum." diye konuştu.

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Diyabet Festivali Dr. Dyt. Nesil Gören Atalay Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği

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