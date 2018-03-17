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Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

İstanbul'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda üroloji doktoru S.İ. kendine ait özel muayenehanesinde silahlı 2 kişi tarafından gasp edildi. Doktoru silahla tehdit ederek kasada bulunan paraları alarak kaçan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin hasta gibi randevu alarak muayenehaneye girdikleri ardından gaspı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Gasp anı ise iş yeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ümraniye'de 14 Mart'ta meydana gelen olayda özel muayenehaneye randevu alarak gelen iki kişi tarafından gasp edildi. Doktor S.İ.'nin polise haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Gasp anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde doktorun karşısında oturarak sözde rahatsızlığını anlatan bir şüphelinin daha sonra yerinden kalkarak silahını çektiği ardından karşı koyan doktoru darp ettiği görülüyor.

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İki şüphelinin doktoru etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan yaklaşık 50 bin lira tutarında döviz ve TL'yi alarak bina önünde kendilerini bekleyen kişiyle kaçtıkları belirlendi.

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KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin suç ortağınında dışarda bir otomobilde bekleyerek gözcülük yaptığı belirlenirken, kısa süre içinde kimlikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Polis şüpheliler H.P., Y.G. ve İ.Ç.'yi sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi.

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Şüphelilerden birinin doktorun tanıdığı bir emlakçının yanında çalıştığı tespit edildi. Poliste verdikleri ifadelerine suçlarını itiraf eden şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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