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Tıp Eğitiminde İntörnlük Çalıştayı Sonuç Raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:39 | Son Güncelleme

YÖK tarafından düzenlenen Tıp Eğitiminde İntörnlük Çalıştayı Sonuç Raporu'na göre bu alanda yaşanan sorunlar, idari, fiziki, eğitim, gelecek planlaması ve TUS başlıkları altında toplandı - İntörnlük sürecinin amacına uygun geçirilmesi için el birliğiyle bu sorunların birer birer ortadan kaldırılması gerektiği ifade edildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Tıp Eğitiminde İntörnlük Çalıştayı Sonuç Raporu'na göre, bu alanda yaşanan sorunlar, idari, fiziki, eğitim, gelecek planlaması ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başlıkları altında toplandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, intörnlük sürecinin değerlendirilmesi, sorunların ortaya konulması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi, intörnlük eğitiminde kalitenin artırılması ve standartlarının yükseltilmesi amacıyla "Tıp Eğitiminde İntörnlük Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda dile getirilen sorunlar, idari sorunlar, fiziki sorunlar, eğitim sorunları, gelecek planlaması ve TUS'a ilişkin sorunlar olmak üzere 4 ana başlıkta toplandı.

İdari sorunlar olarak dile getirilen konular, genellikle "Mezuniyet Öncesi Ulusal Tıp Eğitimi Çekirdek Programı" ve "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları"nda yer almasına rağmen istenen gerekliliklerin tıp fakültelerinde tam anlamıyla uygulanmamasına bağlandı.

Bu kapsamda, intörnlük tanımının güncel mevzuatta yer almaması, intörnlük görev ve yetkileri konusundaki belirsizlikler, intörn yönergelerinin olmaması veya kullanılmaması, intörn temsilcilerinin olmaması veya yeterli işlevlerinin bulunmaması, nöbet sayıları konusundaki düzensizlikler, beyaz kod ve hekime şiddet konusundaki eksiklikler, öğrenci faaliyetleri ve öğrenci kongrelerine katılım gibi sorunlara işaret edildi.

Belirlenen fiziki sorunlar başlığında ise intörn sayısının fazla olması, intörn nöbet tutma şartlarının iyi olmaması, çalışma salonlarının olmaması gibi konular ön plana çıktı.

Çalıştayda ele alınan eğitim sorunlarında ise tıp eğitiminde standart nihai bir plan oluşturulabilmesinin mümkün olmadığı, tıp eğitiminin zamana ve mekana göre farklı ihtiyaçların şekillendirdiği bir süreç olduğu vurgulandı.

Eğitimle ilgili sorunlar, genel olarak, intörn karnesi uygulaması, oryantasyon eğitimi, staj bilgilendirme, değerlendirme toplantıları, eğitim-araştırma programlarına katılımın sağlanması ile geri bildirim sistemi sorunları şeklinde belirlendi.

Çalıştay raporunda gelecek planlama ve TUS ile ilgili sorunlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Tıp eğitiminde intörnlük eğitiminin kaliteli bir şekilde tamamlanması, temel amaç olmalıdır. Ancak çok iyi bilinmektedir ki TUS'a hazırlanmak intörnlük eğitimini, intörnlük eğitimi de TUS'a hazırlanmayı ciddi bir şekilde etkilemektedir. İyi bir kariyer, iyi bir eğitim ve iyi bir gelecek göz önüne alındığında tüm ilgi TUS'a yönelmektedir. Bu açıdan bakıldığında iki sürecin aynı zamana denk gelmesi, her iki süreç içinde olumlu sonuçlanmamaktadır. Bu iki sürecin birbirinden ayrılması bu konudaki sorunları büyük ölçüde çözecektir. Ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, intörn hekimlerin ve TUS sürecini yeni tamamlamış hekimlerin görüş ve önerileri de alınarak ve yeni sorunlara neden olmayacak şekilde çözümler ortaya konmalıdır. TUS’un intörnlük eğitiminden önce tek bir sınav veya iki dönemde girilecek iki ayrı sınav olarak uygulanması ya da TUS'un intörnlük eğitiminden 1 veya 2 yıl sonra girilecek bir sınav olarak düzenlenmesi gibi çözümlerin tartışılmaya açılması ve bu sürecin kısa sürede netleştirilmesi uygun olacaktır."

Çalıştayda, intörnlük sürecinin amacına uygun geçirilmesi için el birliğiyle bu sorunların birer birer ortadan kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Çalıştaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, YÖK Kalite Kurulu, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu, tıp fakülteleri dekanları, hastane başhekimleri, dönem-6 koordinatörleri ve intörn hekimler katıldı.

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