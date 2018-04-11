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"Tıp fakültelerinin ödeme sorununa çözüm bulundu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

SEİS Başkanı Demir: - "Onaylanan kanunla yıllardır süregelen tıp fakültesi hastanelerinin ödeme sorununa üniversite birlikleri, tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin iş birliği ve hükümetimizin destekleriyle çözüm bulundu"

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, tıp fakültesi hastanelerinin borçlarının Maliye Bakanlığından aktarılan kaynakla ödenmesine imkan sağlayan kanundan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Yıllardır süregelen ödeme sorununa üniversite birlikleri, tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin iş birliği ve hükümetimizin destekleriyle çözüm bulundu." ifadesini kullandı

Demir, yazılı açıklamasında, 6 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında tıp fakültesi hastanelerinin geçen yıl sonu itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemelere ilişkin borçlarının Maliye Bakanlığından aktarılacak kaynakla kapatılmasına imkan sağlandığını hatırlattı.

Ödeme sorununun çözümünden memnuniyet duyduklarının altını çizen Demir, "Yıllardır süregelen ödeme sorununa üniversite birlikleri, tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin iş birliği ve hükümetimizin destekleriyle çözüm bulundu. Bakanlar Kurulunca belirlenecek iskonto oranlarının da makul, kabul edilebilir ve sektörümüzü daha fazla zorlamayacak bir oran olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerin yapısal sıkıntılarına da değinen Demir, sorunun kalıcı olarak çözülebilmesi için Nisan 2016'da alınan Ekonomik Koordinasyon Kurulu kararlarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Demir, üniversitelerin döner sermayelerindeki yükü alınmaz ve diğer parametreler düzenlenmezse tekrar aynı duruma geri dönülebileceği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bunun için bugünden itibaren üniversiteler ve kamunun satın alma şartnamelerine ödeme günü yazmaları ve o ödeme vadesine de uymaları gerekiyor ki aramızdaki bu güvensizliği ortadan kaldıralım, güven ortamını oluşturalım. Eğer bu sağlanırsa sektörümüz sattığı malın bedelini alacağı günü bilir ve ödemesini vaktinde alır, tam rekabet piyasası işler. Dolayısıyla kamu da uygun ürünü, uygun fiyata almış olur."

Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre devlet üniversitelerinin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleriyle rektörlüklere bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin geçen yıl sonu itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemelere ilişkin borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynakla ödenecek. Bu merkezler, 1 Ocak itibarıyla mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerini kendileri yapmaya devam ediyor.

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