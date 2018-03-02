Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Dekan Prof. Dr. Tamer Demir, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur, akademik ve idari personelin katılımı ile gerçekleşti.

Tıp Fakültesi’nde gerçekleşen akademik kurul toplantısında Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Prof. Dr. Tamer Demir, Tıp Fakültesinin kuruluşundan itibaren gelişimini anlatarak, kısa vadede yapılan çalışmalar ve gelecek planları hakkında bilgiler verdi. Dekan Demir, amaçlarının daha iyi bir eğitim ortamı, mutlu ve umutlu bir eğitim kadrosu, güçlü bir kurumsal kimlik, daha çok tercih edilen, daha kaliteli ve akredite olmuş saygın bir kurum olmak olduğunu söyleyerek, “Bu amaç için büyük bir çaba ve özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise konuşmasında, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmaların artık meyve verdiğini vurgulayarak, “Üniversitemiz Türkiye’nin en kaliteli üniversiteleri arasında 34. sıraya, öğrenci memnuniyet sıralamasında 18. sıraya çıktı. Çok sayıda öğretim üyemiz yaptıkları bilimsel çalışmalar ile birincilikler aldı. Öğrencilerimiz katıldıkları yarışmalardan birinciliklerle döndüler. Öğretim üyelerimiz yaptıkları AB projelerle ile toplam 841.773 Euro desteklendi. Türkiye’de, ürettiği temiz enerjiyi kullanacak ilk üniversite ÇOMÜ olacak. ÇOMÜ artık bina yapmanın ötesinde bilimsel çalışmalar ile elde ettiği başarılar ve hayata geçirdiği büyük projeler ile adından söz ettirir bir üniversite haline geldi. Bu bağlamda bizim gündemimiz her zaman daha fazla bilimsel üretim olmalı” dedi.

Tüm bu gelişmelere hız katmak için uluslararasılaşmanın üniversiteler için çok önemli bir basamak olduğunun altını çizen Rektör Acer, “Türkiye’de Balkan ülkeleri ile ortak yüksek lisans programı açacak ilk üniversite olacağız. Önümüzdeki yıllarda Balkan coğrafyası hakkında en kapsamlı çalışmalar yapan üniversite yine üniversitemiz olacak. ÇOMÜ TÖMER, Türkiye’de Balkan coğrafyasına uzaktan eğitim veren tek kurum. Amacımız üniversitemizin uluslararası standartlarda bilim üreten, uluslarasılaşmış bir kurum haline gelmesini ve dahası bu standartların da üstüne çıkmasını sağlamak” dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin her alanda kaliteli olma yürüyüşünün ciddi anlamda ilerlediğini ifade eden Rektör Acer, buna destek vermek, bu idealle çalışmak gerektiğini bu bağlamda öğretim üyelerinden tek beklentilerinin daha fazla bilim üretmek olduğunu vurguladı.

Akademik kurul toplantısı, emekliye ayrılan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Işın Özışık Karaman’a Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in plaket takdimi ve idari personel Musa Ceylan’a Dekan Prof. Dr. Tamer Demir’in plaket takdimi yapıldıktan sonra dilek ve temennilerin alınması ile son buldu.