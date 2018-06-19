Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan 45 kişi, düzenlenen törende diplomalarını aldı. Törende Yunan Hipokrat Derneği üyeleri tarafından antik çağ elbiseleri ile orijinal Hipokrat yemini canlandırıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2017-2018 öğretim yılını tamamlayan 2. dönem mezunları diploma sevinci yaşadı. Hekimlik andını içerek mesleğe adım atan 45 genç doktor, Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen törende mutluluklarını, kendilerini yetiştiren akademisyenler ve aileleri ile paylaştı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Rektör Mansur Harmandar, öğretim görevlileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Diploma töreninde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, "Hedefimiz, insana verdiğimiz değeri merkeze alarak, bireyin ve toplumun sağlığını koruyan, hastasına iyi bakan, memleketini iyi tanıyan ve insan sevgisi ile dolu bilgili hekimler yetiştirmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Civelek, dönem birincisi Saadet Bülüç'e hediyeler takdim etti. Bülüç'ün mezuniyet kütüğüne plaka çakmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tıp Fakültesi öğrencileri ile Yunan Hipokrat Derneği üyeleri tarafından antik çağ elbiseleri ile canlandırılan Hipokrat yemini alkış aldı. Tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.