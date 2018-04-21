Tıp merkezinde asker uğurlaması

Askere giden anestezi teknikeri Berkay Sevinç’e FBM Tıp Merkezi’nde asker uğurlama eğlencesi yapıldı.
5 yıldır FBM Tıp Merkezi’nde çalışan Berkay Sevinç’e (27), FBM Tıp Merkezi ailesi asker uğurlama eğlencesi düzenledi. Davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla eğlenilirken duygusal anlar yaşayan Sevinç’e, asker kınası yakıldı. Acemi birliği Manisa’ya çıkan Berkan Sevinç, Mayıs’ta vatani görevi için birliğine teslim olacak.
Berkay Sevinç’in 5 yıldır çok iyi bir şekilde görevini yürüttüğünü belirten FBM Tıp Merkezi Kurucusu Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, Sevinç’i FBM ailesine özgü bir asker uğurlamasıyla gönderdiklerini belirtti. Doç. Dr. Hayati Akbaş’ın konuşmasının ardından pasta kesildi.
Asker uğurlama eğlencesine, FBM ailesi, Makedonya ve Kosova’da yaptığı Bigmama ve Mama’s programlarıyla milyonlarca insanın takip ettiği sunucu ve ses sanatçısı Besiana Kasami ve Sevinç’in ailesi katıldı.
Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı
Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'
Son dakika! 110 ülkede tespit edilen FETÖ üyeleri takibe alındı
Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Travesti güzellik yarışmasında cumhurbaşkanı adayı açıklandı
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum