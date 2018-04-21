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Tıp merkezinde asker uğurlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:17 | Son Güncelleme

Askere giden anestezi teknikeri Berkay Sevinç’e FBM Tıp Merkezi’nde asker uğurlama eğlencesi yapıldı.5 yıldır FBM Tıp Merkezi’nde çalışan Berkay Sevinç’e (27), FBM Tıp Merkezi ailesi asker uğurlama eğlencesi düzenledi.

Tıp merkezinde asker uğurlaması

Askere giden anestezi teknikeri Berkay Sevinç’e FBM Tıp Merkezi’nde asker uğurlama eğlencesi yapıldı.
5 yıldır FBM Tıp Merkezi’nde çalışan Berkay Sevinç’e (27), FBM Tıp Merkezi ailesi asker uğurlama eğlencesi düzenledi. Davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla eğlenilirken duygusal anlar yaşayan Sevinç’e, asker kınası yakıldı. Acemi birliği Manisa’ya çıkan Berkan Sevinç, Mayıs’ta vatani görevi için birliğine teslim olacak.
Berkay Sevinç’in 5 yıldır çok iyi bir şekilde görevini yürüttüğünü belirten FBM Tıp Merkezi Kurucusu Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, Sevinç’i FBM ailesine özgü bir asker uğurlamasıyla gönderdiklerini belirtti. Doç. Dr. Hayati Akbaş’ın konuşmasının ardından pasta kesildi.
Asker uğurlama eğlencesine, FBM ailesi, Makedonya ve Kosova’da yaptığı Bigmama ve Mama’s programlarıyla milyonlarca insanın takip ettiği sunucu ve ses sanatçısı Besiana Kasami ve Sevinç’in ailesi katıldı.

Tıp merkezinde asker uğurlaması

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