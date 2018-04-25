İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tıp tarihi ile ilgili Osmanlı arşivlerinde birçok kaynak bulunduğunu belirterek, "Tıp tarihi geliştirilmelidir." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce düzenlenen "Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane Sohbetleri" kapsamında, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Selçuk Lokman Konferans Salonu'nda "Maziden Atiye Tababet Tarihimiz" konusu ele alındı.

Burada konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversite öğrencilerinin sosyal bilimlere ilgilisini artırmak için bu tarz programlar yaptıklarını söyledi.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde sağlık alanının birçok bölümünde profesyonelleşildiğini belirten Erdöl, "Yabancı ülkelerde alanında alınan diplomalar, Mekteb-i Şahane'de sınava sokularak denklik veriliyor. Hekimlik etiğine uymayan kişiler cezalandırılıyor. Sosyal politikaların birçoğu hekimlerin eli ile yürütülüyor. Sağlık meslekleri korunuyor. Branş hastaneleri o dönemde açılıyor." dedi.