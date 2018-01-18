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Tipi nedeniyle SivasMalatya karayolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 23:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/KANGAL(Sivas), (DHA) - SİVAS'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Sivas-Malatya karayolu saat 19.00 itibariyle trafiğe kapandı. Sivas'tan Malatya yönüne giden çok sayıda yolcu otobüsü ve araçlar, polis ekiplerince Kangal ilçesi girişinde durdurularak bekletilmeye başlandı. Malatya yönünden gelen araçların da Hekimhan ilçesinde bekletildiği öğrenildi. İlçeye 30 kilometre mesafedeki Abdalboğan geçidinde ise tipi nedeni ile hasarlı kazalar meydana geldi. Görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düştüğü bölgede, karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, zorunlu olmadıkça bu istikamete yola çıkılmaması uyarısı yapıldı.

İstanbul'dan Malatya'ya giden Mustafa Öztürk, "3-4 saattir yoldayız. Bundan önce de Yağdonduran Geçidi'nde kaldık. Karayolları karları sıyırıyor ama tuzlama yoktur. Şu an bekliyoruz. Ne zaman açılacağı da belli değil. Geçişimize izin verilmiyor, TIR'lar kaymış yolu kapatmış" dedi.

Yağış nedeniyle karayolunun sabah saatlerine kadar ulaşıma açılmasının zor olduğu bildirildi. Kar yağışı Sivas-Ankara yolunda da ulaşımı aksattı. Karayolları ekiplerinin çalışması için yol zaman zaman trafiğe kapatıldı.

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