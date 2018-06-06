Tıpta cerrahi uzmanlık alanlarına talep az

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2017-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonbahar dönemini ele alan değerlendirme raporu yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde, sınavlara yönelik bu yılın yedinci değerlendirme raporu açıklandı. ÖSYM beşinci değerlendirme raporunda da 2017-TUS ilkbahar sınavının değerlendirmesini yapmıştı. Böylece, TUS sınavlarının 2017 yılı değerlendirme raporları tamamlanmış oldu.

Rapora göre, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda düzenlenen TUS sınavlarında her bir oturumda adaylara 120 soru yöneltildi.

2017 TUS ilkbahar sınavı sabah oturumunda 12 bin 528 adayın, öğleden sonraki oturumda ise 12 bin 566 adayın sınavı geçerli sayıldı. Sınava en fazla katlım bin 204 aday ile İstanbul Üniversitesi oldu. Hacettepe Üniversitesinden 506, Gazi Üniversitesinden 495, Ege Üniversitesinden 489, Ankara Üniversitesinden 445 aday sınava girdi.

Sınava giren adayların yüze 91'inin uzmanlık öğrencisi olmadığı, yüzde 9'unun ise uzmanlık eğitimine devam ettiği veya bir uzmanlık alanına yerleştiği halde eğitimine başlamamış olduğu veya uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa ettiği veya uzmanlık eğitimini tamamlamış adaylardan oluştuğu görüldü.