Tıpta cerrahi uzmanlık alanlarına talep az

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2017-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonbahar dönemini ele alan değerlendirme raporu yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde, sınavlara yönelik bu yılın yedinci değerlendirme raporu açıklandı. ÖSYM beşinci değerlendirme raporunda da 2017-TUS ilkbahar sınavının değerlendirmesini yapmıştı. Böylece, TUS sınavlarının 2017 yılı değerlendirme raporları tamamlanmış oldu.
Rapora göre, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda düzenlenen TUS sınavlarında her bir oturumda adaylara 120 soru yöneltildi.
2017 TUS ilkbahar sınavı sabah oturumunda 12 bin 528 adayın, öğleden sonraki oturumda ise 12 bin 566 adayın sınavı geçerli sayıldı. Sınava en fazla katlım bin 204 aday ile İstanbul Üniversitesi oldu. Hacettepe Üniversitesinden 506, Gazi Üniversitesinden 495, Ege Üniversitesinden 489, Ankara Üniversitesinden 445 aday sınava girdi.
Sınava giren adayların yüze 91'inin uzmanlık öğrencisi olmadığı, yüzde 9'unun ise uzmanlık eğitimine devam ettiği veya bir uzmanlık alanına yerleştiği halde eğitimine başlamamış olduğu veya uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa ettiği veya uzmanlık eğitimini tamamlamış adaylardan oluştuğu görüldü.
- Cerrahi uzmanlık alanları daha az tercih ediliyor
Sınava giren adayların 3 bin 295'i tercih ettikleri bir uzmanlık alanına yerleştirilirken adayların yüzde 28'i Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerine, yüzde 72'si ise üniversite tıp fakültelerine yerleştirildi.
2017 TUS İlkbahar sınav sonucuna göre en yüksek puanla adayların yerleştirildiği uzmanlık alanlarının sırasıyla deri ve zührevi hastalıklar, radyoloji, göz hastalıkları, radyasyon onkolojisi ve çocuk psikiyatrisi olduğu görüldü.
Kalp ve damar cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi ve göğüs cerrahisi gibi cerrahi alanlara ise görece adaylar daha düşük puanlarla yerleştirildi.
- Hacettepe, İstanbul ve Ankara ilk üçte
TUS sınavının detaylı analizinin yer aldığı raporda ayrıca üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun adayların başvuran ve yerleşen aday sayıları, temel tıp bilimleri testi ve klinik tıp bilimleri testlerinin alt testlerinde elde ettikleri ham puan ortalamaları da yer aldı.
Tablolar detaylı incelendiğinde adayların üniversitelerine göre her bir testin alt testlerinde elde ettikleri ham puan ortalamalarına göre performans sıralaması yapılabiliyor. Buna göre, her iki testin alt testlerinde ilk üç sırada en çok Hacettepe, İstanbul ve Ankara Üniversitelerinin yer aldığı görüldü.
Sınava giren 100 ve üzeri aday sayısı göz önüne alındığında adaylarının temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri testlerinin alt testlerinde ham puan ortalamalarına göre başarılı ilk on üniversite şöyle:
Anatomide İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi.
Histoloji ve Embriyolojide Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi.
Fizyolojide Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Marmara Üniversitesi.
Tıbbi Biyokimyada İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Gazi Üniversitesi.
Tıbbi Mikrobiyolojide Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi.
Tıbbi Patolojide Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi.
Tıbbi Farmakolojide İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Marmara Üniversitesi.
Dahiliye grubunda Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Marmara Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi.
Pediatride Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
Cerrahi grubunda Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi.
Kadın hastalıkları ve doğumda Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Trakya Üniversitesi.
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