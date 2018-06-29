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TIR devrildi, karayolu buğday tarlasına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:11 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Sürücü Ali Yiğit (38) yaralanırken, etrafa saçılan saman balyaları nedeniyle karayolu buğday tarlasına döndü.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Bulgurluk Mevkii'nde meydana geldi. Ali Yiğit yönetimindeki 54 NY 398 plakalı saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp refüjdeki bariyerlere devrildi. Kazada yaralanan Yiğit, itfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yiğit, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saman balyaların etrafa saçılması sonucu karayolu adeta buğday tarlasına döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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