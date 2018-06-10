Tır dorsesinin tabanından kaçak sigara çıktı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan tırın 14 metre uzunluğundaki dorsesinin tabanına saklanmış 32 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak'tan gelen M.N.G idaresindeki tırı şüphe üzerine Kuzey Çevre Yolu üzerinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada tırın 14 metre uzunluğundaki dorsesinin tabanında hazırlanan gizli bölmelerde 32 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sürücü M.N.G gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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