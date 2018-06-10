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Tır dorsesinin tabanından kaçak sigara çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 13:26 | Son Güncelleme

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan tırın 14 metrelik dorsesinin tabanına gizlenmiş 32 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan tırın 14 metre uzunluğundaki dorsesinin tabanına saklanmış 32 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak'tan gelen M.N.G idaresindeki tırı şüphe üzerine Kuzey Çevre Yolu üzerinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada tırın 14 metre uzunluğundaki dorsesinin tabanında hazırlanan gizli bölmelerde 32 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü M.N.G gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak sigara Osmaniye

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