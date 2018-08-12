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TIR ELEKTRİK DİREKLERİNİ DEVİRDİ; MAKİNEYE BAĞLI KOAH HASTASI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA Ataşehir'de iş makinası yüklü TIR sokakta bulunan elektrik kablolarına takılarak direkleri devirdi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA
Ataşehir'de iş makinası yüklü TIR sokakta bulunan elektrik kablolarına takılarak direkleri devirdi. Bazı araçlar kaza nedeniyle hasar gördü.
Olay Ataşehir İçerenköy Mahallesi Hasanbey Sokakta meydana geldi. Ergün Şentürk yönetimindeki 34 BC 5693 plakalı TIR, metro şantiyesinden yüklediği iş makinasiyle ilerlediği sırada elektrik kablolarına takıldı. TIR bir süre bu şekilde ilerleyince iki elektrik direği devrildi. Devrilen direklerden bir tanesi park halindeki bir aracın üzerine düştü. Bazı evlerin camları ise kopan kablolar yüzünden kırıldı. Sokakta yaşanan kaza nedeniyle bölgenin elektrikleri kesildi. Kesilen elektrik nedeniyle KOAH hastası Meryem Karaboğa sürekli kullandığı solunum cihazını kullanamayacağı için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Araç üzerine devrilen direk
-İş makinası yüklü TIR
-Görgü tanıklarıyla röp
-TIR Şoförüyle röp
-Yere düşen elektrik kabloları
-Devrilen direkler
-Genel ve detay

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