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TIR'ın röntgeni çekilince yakalandılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

Türkiye’den İngiltere’ye gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen transit yük taşıyan TIR'ın içine girerek kaçmak isteyen 3 mültecinin, X-Ray cihazında tespit edildikleri ana ait fotoğrafı ortaya çıktı.

Türkiye’den İngiltere’ye gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen transit yükü taşıyan H.K idaresindeki TIR'ın üstünde üç kişi gören diğer TIR sürücüleri, durumu polise haber vermişti. Olay yerine gelen polis ekipleri Gümrük muhafaza ekipleri ile birlikte TIR'ı x-ray cihazından geçirip detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonunda ekipler, dorsede eşyaların arasında insan siluetine rastladı. Bunun üzerine dorseyi boşaltan ekipler 3 kişi ile karşılaştı.

Ekipler üzerlerinden kimlik çıkmayan şahısların ifadelerine başvurdu. İfadeleri sonucunda birinin Suriye uyruklu S.A.R. olduğu diğer ikisinin de Irak uyruklu H.W. ve H.M. olduğu öğrenildi. Şahıslar ve TIR sürücüsü gözaltına altına alınırken, haklarında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Mültecilerin x- ray cihazındaki fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraf karesine yansıyan görüntülerinde, TIR'ın içerisindeki siluetleri görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Ro-Ro X-Ray mülteci Suriye

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Gönderinde birazda ingiltere uğraşsın
@3_band_noktali_yegen ingiltere yol geçen hanımı o bize mahsus kapıdan içeri sokmazlar vize alıp giden zor giriyor
Şaka gibi bizim bunları zorla göndermemiz gerekirken üstüne üstük birde alıkoyuyoruz. Madem prosedür uygulayacaksın bunları ana vatanına göndersenize.
Karışmayın gitsinler, vatandaş istemiyor zaten. Yakalayıp zorla tutuyorsunuz çok gerekliler gibi..
ihbarlar olmasa valla güzel ülkem yol geçen hanı olur . iyiki ihbarcılar var yoksa emniyetin bişeyden haberi olmaz
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