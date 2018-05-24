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Tır köprülü kavşaktan alt yola devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:10 | Son Güncelleme

Tır köprülü kavşaktan alt yola devrildi: 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de tır, İzmir-Çanakkale bağlantısını sağlayan 7 metrelik köprülü kavşaktan alt yola devrildi, sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Hüseyin Ş. idaresindeki 10 Y 6863 plakalı tır, E-87 kara yolunun İzmir'i Çanakkale'ye bağlayan köprülü kavşağında 7 metre yükseklikten alt yola devrildi.

Kazada, sürücü Hüseyin Ş. araçta sıkışırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu araçtan çıkartılan Hüseyin Ş, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yan yatan tırın yakıt deposundan akan mazot köprülü kavşağın bir bölümünü kaplarken, polis ekipleri yolu bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza köprülü kavşak TIR

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