TIR otomobile çarparak devrildi: 3 yaralı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te,TEM Otoyolu'nda otomobile çarpan TIR devrildi. TIR ile bariyerler arasında sıkışan otomobildeki 3 kişi yaralanırken, TIR sürücüsü kaçtı.
Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Suriye uyruklu Muhammed A. idaresindeki 41 UJ 371 plakalı TIR sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Ozan Çanakçı idaresindeki 34 JE 211 plakalı otomobile yandan çarptı. TIR ile bariyerler arasında sıkışan otomobil hurdaya dönerken, TIR savrularak devrildi. Kazada, Ozan Çanakçı ile eşi ve 6 aylık çocuğu yaralandı. TIR sürücüsü Muhammed A. olay yerinden kaçtı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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