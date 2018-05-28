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TIR sürücüsü tartıya itiraz edip, kantarı 6 saat boyunca kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:19 | Son Güncelleme

SİVAS'ta TIR sürücüsü Gültekin Kaymak (52), Karayolları'na ait  Yol Kenarı Denetim İstasyonu'ndan geçerken fazla tonaj nedeniyle ceza yedi.

TIR sürücüsü tartıya itiraz edip, kantarı 6 saat boyunca kapattı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta TIR sürücüsü Gültekin Kaymak (52), Karayolları'na ait Yol Kenarı Denetim İstasyonu'ndan geçerken fazla tonaj nedeniyle ceza yedi. Kantarın fazla tarttığını iddia eden Kaymak, 6 saat boyunca TIR'ıyla kantarı kullanıma kapatarak eylem yaptı.
Sivas'ta taşımacılık yapan Gültekin Kaymak, Ulaş ilçesindeki Tecer bölgesinde taş ocağından mıcır yüklediği 58 TV 856 plakalı TIR'ıyla kent merkezine hareket etti. Kaymak, Kayseri-Sivas karayolu Taşlıdere mevkisindeki denetim istasyonuna girdi. Ancak iddiaya göre, taş ocağındaki kantarda 41 bin 50 kilo olarak tartılan araç, denetim istasyonundaki tartımda 42 bin 30 kilo çıktı. Geçiş sınırının 42 bin kilo olduğu istasyonda 30 kilo fazla yük bulunduğu gerekçesiyle Gültekin Kaymak'a 1800 lira cezai işlem uygulandı. Kaymak cezaya itiraz etti. İstasyon çalışanlarına taş ocağındaki kantarın evrakını gösteren Gültekin Kaymak, yükünün 41 bin 50 kilo olduğunu söyleyerek Yol Kenarı Denetim İstasyonu'ndaki kantarın fazla tarttığını iddia etti.
Denetim İstasyonu personelini tekrar tartmaya ikna edemeyen Kaymak, TIR'ı kantarın üzerine çıkararak kullanıma kapattı. Yaklaşık 6 saat boyunca aracını kantardan çıkarmayan Gültekin Kaymak, kantarın yanlış tarttığını ispat etmek için TIR'ın yeniden tartılmasını istedi. İstasyon çalışanları ise ikinci kez tartımın yasak olduğun belirterek geçişe izin vermedi. Bu sırada, diğer ağır tonajlı araçlar ise tartıya uğramadan kantarın yanından geçerek yollarına devam etti.
İKİNCİ TARTIMDA 41 BİN 980 KİLO ÇIKTI
Uzun süren ikna çabalarının ardından Gültekin Kaymak, TIR'ı ikinci kez tarttırmayı başardı. İkinci tartımda ise TIR'ın ağırlığı 41 bin 980 kilo çıktı.
6 saat boyunca kantarı TIR'la kapattığını söyleyen Kaymak, "Sabah saat 10.30'da taş ocağından 41 bin 50 kilo ile çıktım. Buraya geldiğimde 42 bin 30 kilo çıktı. 30 kilo fazla olduğu için ceza yazacaklarını söylediler. Ben de kantarın arızalı olduğunu ifade ederek ikinci kez geçişime izin vermelerini istedim. Ama izin vermediler. O saatten bu saate kadar buraya TIR'ı çektim. Gerekli yerleri aradım, yapacak bir şey yok dediler" dedi. Gültekin Kaymak haksız yere cezai işlem uygulandığını belirterek şikayetçi olacağını söyledi.
Denetim istasyonu yetkilileri açıklama yapmazken, ilk kesilen para cezasının geçerli olacağı öğrenildi.

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TIR sürücüsü tartıya itiraz edip, kantarı 6 saat boyunca kapattıTIR sürücüsü tartıya itiraz edip, kantarı 6 saat boyunca kapattıTIR sürücüsü tartıya itiraz edip, kantarı 6 saat boyunca kapattıTIR sürücüsü tartıya itiraz edip, kantarı 6 saat boyunca kapattı

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