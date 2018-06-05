HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

- TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BIÇAKLI DİRENİŞİ 3 SAAT SÜRDÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 13:01 | Son Güncelleme

  *Polis sürücüyü "TIR devrilmek üzere" diye ikna etti.  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti.

*Polis sürücüyü "TIR devrilmek üzere" diye ikna etti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. Sürücünün bıçaklı direnişi, yaklaşık 3 saat sürdü.
Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Ahmet Makas (35) kullandığı 58 SA 310 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerleri aştı. TIR yol kenarındaki yeşil alan girerek durdu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Sürücü Makas bıçak çekerek itfaiye ekiplerini TIR'a yaklaşmamaları konusunda tehdit etti. Sürücü ve kazaya müdahale edemeyen itfaiye ekipleri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini de yanına yaklaştırmayan sürücü uzun süre araçtan inmedi.

"TIR DEVRİLMEK ÜZERE"
Polis ekiplerinin ikna çalışmaları yetersiz kalınca olay yerine müzakereci polisler sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarının sonunda polis ekipleri sürücü Ahmet Makas'ı "TIR devrilmek üzere" diyerek ikna etmeyi başardı. Bıçağını polise teslim eden sürücü bir süre sonra araçtan indi. Gözaltına alınan sürücü Başakşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Yeşil alanda duran TIR ise olay yerine gelen vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Olay yeri
-TIR'dan görüntü
-Polis ve itfaiye
-Elinde bıçakla beklemesi
-Sürücünün ikna olması
-Gözaltına alınması
-Vinçten görüntü
-Detaylar

05.06.2018 - 10.12 Haber Kodu : 180605018
05.06.2018 - 10.16 Haber Kodu : 180605020
05.06.2018 - 12.44 Haber Kodu : 180605071

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Vali Kamçı'dan şehit ailesine ziyaretVali Kamçı'dan şehit ailesine ziyaret
Hayatın ilk nefesi ölümsüzleştiriyorHayatın ilk nefesi ölümsüzleştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İzmir'deki vahşetin detayları ortaya çıktı!

İzmir'deki vahşetin detayları ortaya çıktı!

Çocuk parkında dehşet anları!

Çocuk parkında dehşet anları!

LGS Matematik testine büyük tepki! "LGS iptal" çağrısı trend oldu!

LGS Matematik testine büyük tepki! "LGS iptal" çağrısı trend oldu!

Salih Müslim'in kardeşi Mustafa Müslim, Erdoğan'ın verdiği iftara katıldı

Salih Müslim'in kardeşi Mustafa Müslim, Erdoğan'ın verdiği iftara katıldı

Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.