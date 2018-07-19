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TIR üst geçide çarptı, tomruklar yola savruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 08:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, tomruk yüklü TIR'ın dorsesinin üst geçide çarpması sonucu tomruklar yola saçıldı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, tomruk yüklü TIR'ın dorsesinin üst geçide çarpması sonucu tomruklar yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Akçay Caddesi Sarnıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Denizli'den yüklenen tomrukları İzmir'e getiren 49 yaşındaki Rasim Alkış yönetimindeki 20 VF 882 plakalı TIR'ın, Gaziemir'den Karabağlar yönüne giderken dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan yaklaşık 20 tomruk yola savruldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Yola savrulmuş haldeki tomrukları gören diğer sürücüler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, yolun 2 şeridini yaklaşık 3 saat kapatarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yola savrulan tomruklar belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kaza yerinden görüntü
- Üst geçitten görüntü
- Tomruklardan görüntü
- TIR'dan görüntü
- Tomrukların kaldırılmasından görüntü
- Genel ve detay görüntü
(Kj, Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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