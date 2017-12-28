TIR yayaya çarptı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki Veli Kayalı, TIR çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza Samsun-İstanbul D-100 karayolu Ömer Derindere Bulvarı, Şenyurt Mahallesi meydana geldi. Samsun'dan İstanbul'a giden 38 yaşındaki Serkan Cinkiz yönetimindeki 34 KJ 7539 plakalı TIR yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Kayalı'ya çarptı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine gelen ambulans görevlilerinin ağır yaralanan yaşlı adama yaptıkları ilk müdahale ardından Kayalı, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale ardından ağır yaralı Veli Kayalı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken TIR sürücüsü gözaltına alındı.
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