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Tıra tutunarak giden bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 23:21 | Son Güncelleme

Tıra tutunarak giden bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Düzce'de trafikte seyir halinde olan bir tırın dorsesine tutunarak seyreden bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Zonguldak-Düzce Batı Karadeniz Bağlantı D-655 Bağlantı Yolu Çamköy kavşağı'nda, seyir halindeki tırın kasasına bir eliyle tutunarak bisiklet süren genç, yaklaşık 2 kilometre boyunca bu şekilde yol aldı.

Bir eliyle tır kasasına tutunan genç, zaman zaman da pedal çevirerek yolculuğunu sürdürdü.

Tehlikeli yolculuk, tır sürücüsünün yavaşlaması ile Beçi Kavşağı'nda son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet Düzce tehlikeli yolculuk

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