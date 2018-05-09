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Tiran'da "Arnavut-Türk İlişkileri" Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük: - "Arnavutluk topraklarının, Türkiye'ye tehdit teşkil eden, husumet ve kin besleyen FETÖ unsurlarından ve ona bağlı kişilerden arındırılması gerekmektedir" - Tiran Valisi Jahollari: - "Türkiye Cumhuriyeti ülkemizin stratejik ortağıdır"

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk topraklarının, Türkiye'ye tehdit teşkil eden, husumet ve kin besleyen FETÖ unsurlarından ve ona bağlı kişilerden arındırılması gerektiğini belirtti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Arnavut-Türk İlişkileri" sempozyumu düzenlendi. Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) tarafından başkentteki bir otelde gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük, Tiran Valisi Suzana Jahollari, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, Balkanların Türkiye için önemine işaret ederek Balkanlardaki barış ve istikrarın temel sütunlarından birinin de Arnavutluk ve Arnavutlar olduğunu belirtti.

Arnavutluk ile ilişkilerinin altı asrı aşan köklü ve parlak bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Yörük, "Arnavutlar sanatta, edebiyatta, bürokraside, akademik alemde ortak tarihimize damga vurmuşladır. Osmanlı'nın asli unsuru olmuşlardır. Arnavutluk ile ilişkilerimiz hiç şüphesiz komünizm dönemini takiben siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve diğer tüm alanlarda büyük ilerleme kaydetmiştir." diye konuştu.

- "Arnavutluk toprakları FETÖ'den arındırılmalı"

Yörük, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da 250 vatandaşın katledilmesi ve binlercesinin yaralanmasına neden olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu örgütün yasal görünümlü uzantıları ve örgüt aidiyetli şahıslar Arnavutluk'taki mevcudiyetlerini sürdürmektedirler. Bu hain terör örgütü eğitimde, sağlıkta, dini kurumlarda ve özel sektörde Arnavutluk'ta komünizmin çöktüğü 1991 yılından bu yana kök salmış durumdadırlar. FETÖ'nün Türkiye'de yaptıklarını biliyor ve ortadayken, örgütün dost ve kardeş olarak gördüğümüz Arnavutluk'un ulusal güvenliği için de açık tehlike oluşturduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Arnavutluk topraklarının, Türkiye'ye tehdit teşkil eden, husumet ve kin besleyen FETÖ unsurlarından ve ona bağlı kişilerden arındırılması gerekmektedir."

- "Türkiye, Arnavutluk'un stratejik ortağıdır"

Tiran Valisi Jahollari de iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin uzun zaman boyunca kesintisiz bir şekilde geliştiğini söyledi.

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin Arnavutluk devletinin tarihinde önemli bir yer edindiğine dikkati çeken Jahollari, "Nesilden nesle miras aldığımız Türk kültür ve geleneklerine her zaman değer verdik. Öte yandan, diplomatik alanda bu ilişkiler iki devletin stratejik çıkarları bağlamında gelişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ülkemizin stratejik ortağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ALSAR Başkanı Mehdir Gurra da geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye'nin Arnavutluk'un yanında bulunduğunu vurguladı.

Ortak tarih, benzer yaşam biçimi, ortak dini köken, karşılıklı aile bağları, sürekli ve yoğun iletişim ile ekonomik ve kültürel bağların Arnavut-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesi için tükenmez bir "gıda" olduğu kaydeden Gurra, Arnavut-Türk ilişkilerinin, ekonomi, eğitim, kültür ve savunma alanlarında kardeş ve somut olarak nitelendirildiklerini belirtti.

Sempozyumda, 1923-1938 yılları arasında Arnavut-Türk ilişkileri, Türkiye'nin Balkanlar politikasında Arnavutluk'un yeri, Arnavutluk-Türkiye stratejik ittifakının bölgesel bağlamı, Arnavutluk'un 90'lı yıllardan günümüze karşılaştığı sorunlar gibi konular ele alındı.

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Arnavutluk Ilişkiler Türkiye Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük

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