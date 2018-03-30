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Tiran'da nevruz konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta, Nevruz Bayramı vesilesiyle "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" temalı konser düzenlendi

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı dolayısıyla "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" konulu konser düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle düzenlenen konsere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, diplomatlar, Arnavutluk Meclisi milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Gagavuzya, Yakutistan ve Sibirya'dan gelen TÜRKSOY sanatçıları, konser ve halk dansları gösterisiyle Arnavut halkını Türk dünyasının renkleriyle bir araya getirdi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş, yaptığı konuşmada, bu akşamın, hitabetin ve söz sanatının önde olduğu bir akşam değil, 70'ten fazla sanatçının icra ettiği müziğin, dansın ve sahne performansının önde olduğu bir akşam olduğunu söyledi.

Yunus Emre Enstitüsünün, dünya halklarını Türkiye ile irtibatlı hale getirmek için kültür ile sanatı kullandığını ve pozitif bir gündem meydana getirdiğini dile getiren Ateş, şunları kaydetti:

"Dünyanın ve insanlığın ihtiyaç duyduğu barış ortamı, Yunus Emre'nin felsefesinde 'yaratılmışı severim Yaradan'dan ötürü'dür. Bu sevginin içinde sadece insan yoktur. Bütün kainat, bütün tabiat vardır. Bütün bitkiler, ağaçlar, bütün tabiat, hayvan alemi, insan alemi, tamamını kapsar bu sevgi. Onun için TÜRKSOY'un bu etkinliğini biz de paydaş, ortak ve birlikte gerçekleştiriyoruz. Çünkü Nevruz da bir taraftan baharı simgeliyor ve insanlığın ihtiyaç duyduğu sevgiyi, yeniden canlanmayı ve arınmayı ifade ediyor. Onun için biz de Yunus Emre'nin felsefesine icabet ile bu organizasyonu birlikte yapıyoruz ve dünyanın inşallah birçok coğrafyasında da bunu gerçekleştireceğiz.".

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu da Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini belirterek, "Asya'dan kopup gelen Türk'ün gittiği coğrafyalara nasıl güvenliği, barışı, özgürlüğü, sevgiyi ve adaleti götürdüğünü göreceksiniz. Kısaca buradaki gösteriyle Türk'ün medeniyetini bir kere daha gözlerinizle görmüş olacaksınız." dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ise bu yıl nevruz kutlamalarını Balkanlar'ın 5 ülkesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Nevruz’un kutlandığı tüm bu coğrafyalardan gelen misafir sanatçılarımızla ortak kültürümüzün tüm zenginliklerini sergileyeceğiz." diye konuştu.

Kaseinov, "Türk dünyasının zengin kültür ve medeni birikimine merak duyacaksınız." dedi.

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Arnavutluk Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Nevruz TÜRKSOY Yunus Emre Enstitüsü

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