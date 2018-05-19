Tırda taşınan hurma paketlerinden eroin çıktı

Van'ın Tuşba ilçesinde hurma yüklü tırda 138 kilo 370 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Erciş karayolunda şüphe üzerine durdurdukları 55 AYT 63 plakalı tırda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramalarda, hurma paketlerine gizlenmiş 265 pakette 138 kilo 370 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili 5 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

