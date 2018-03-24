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Tırdan mazot çaldığı iddia edilen şüpheli saklandığı çukurda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 08:27 | Son Güncelleme

Tırdan mazot çaldığı iddia edilen şüpheli saklandığı çukurda yakalandı

Adana'da park halindeki tırın yakıt deposundan mazot çaldığı iddia edilen ve polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri, kaçarken saklandığı inşaat temel çukurunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinin önüne tırını park eden Sefa Boyraz, sabaha karşı aracının etrafında dolaşan iki şüpheliyi fark ederek durumu polise bildirdi.

Ekipleri görünce kaçmaya başlayan iki şüpheliden Yalçın T, kaçarken saklandığı inşaat temel çukurunda yakalandı. Diğer şüpheli ise kaçtı.

Tırda yapılan incelemede, aracın iki mazot deposunun kapağının kırıldığı ve depodaki mazotun bidonlara doldurulduğu belirlendi.

Yalçın T'nin olay yerine geldiği ticari takside yapılan aramada ise bir kuru sıkı tabanca, bir bıçak, hortum ve çok sayıda bidon ele geçirildi.

Şüpheli Yalçın T. gözaltına alındı, kaçan diğer zanlıyı bulmak için polis araştırma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Çukurova mazot

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