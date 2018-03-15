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Tire arıtması hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:42 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü “Bütünşehir Yasası” ile sınırlarına dahil olan Tire’ye Avrupa Birliği standartlarında arıtma kazandırdı.

Tire arıtması hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü “Bütünşehir Yasası” ile sınırlarına dahil olan Tire’ye Avrupa Birliği standartlarında arıtma kazandırdı. 10.9 milyon liraya mal olan tesis hizmete girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Küçük Menderes Havzasını kirlilikten kurtarmak için başlattığı arıtma seferberliğinde Başkan Aziz Kocaoğlu’nun “Küçük Menderes Nehri pırıl pırıl akmadan huzur bulamayacağım” dediği Küçük Menderes Havzasına, Avrupa standartlarında 12. arıtma tesisi Tire’de kuruldu. 2016 yılı Eylül ayı sonunda tesisin temelini atan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire bölgesinin evsel atıklarını arıtacak 66 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisini şubat ayının son haftasında hizmete aldı. 10.9 milyon liraya mal olan tesis, günde 11 bin 731 metreküp atık su arıtıyor.

Sırada yeni arıtmalar var
Hüseyin Ağa Köprüsü mevkiinde Tire Belediyesine ait 21 bin metrekarelik alanda kurulan tesiste Tire bölgesinin evsel atık suları arıtılıyor. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Kurduğumuz arıtma tesisleri ile Küçük Menderes Havzasını kirlilikten kurtarıyoruz. Bayındır Hasköy arıtma tesisinin ardından Tire arıtmasının da devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin Küçük Menderes Havzasında kurduğu arıtma tesisi sayısı 12’ye çıktı. Sırada Selçuk ile Bütünşehir Yasası ile sınırlarımıza bağlanan Kiraz, Karaburun, Mordoğan ve Beydağ arıtmaları var” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzasında daha önce Güneybatı, Urla, Urla Yüksek Teknoloji, Menderes (Havza), Özdere, Seferihisar, Doğanbey, Bayındır, Torbalı, Ayrancılar-Yazıbaşı, Bayındır Hasköy ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hizmete almıştı.

Tire arıtması hizmete girdi

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