Tire, tarım festivaline hazır

Tire Kaymakamlığı himayesinde, Tire Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen “1. Tarımsal ve Yöresel Ürünler Festivali” ile ilgili hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven’in başkanlık yaptığı toplantı ile hazırlıklarına başlanan festivalin, geniş ölçekte yapılması konusu benimsenerek, etkinliğin 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde Tire Gölet Şenlik Alanında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Festivalde hem tarımsal ve yöresel ürünler tanıtılıp pazarlanacak hem de vatandaşların keyifli bir hafta sonu geçirmesi için farklı aktiviteler düzenlenecek.

21 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de açılacak olan festival, yöresel ürünlerin stantlarının da yer alacağı çeşitli yarışmalarla renklenecek güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Geleneksel lezzetlerin ikramlarından halk oyunları ekiplerinin gösterilerine, yerel sanatçıların sahne performanslarına kadar birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

“Tire’nin gücü yöresel ürünlerin bolluğunda”

Tire’nin ciddi bir tarım ve hayvancılık potansiyeli bulunduğunu belirten Kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven, “Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz festivalle, Tire’nin tarımsal ve yöresel ürünlerini görücüye çıkarıyoruz. Amacımız belediyemiz ve tarımsal kuruluşlarımızla birlikte, tarımsal potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve Tire’yi festivaller kenti yaparak tanıtımına katkıda bulunmak” dedi.

Tire Belediye Başkan Yardımcısı Mengü Önler de festivale her türlü desteği vereceklerini söyledi. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ise Tire’nin ürünlerinin pazarlanması ve tanıtımı için yapılan çalışmalara her türlü desteği vereceklerini belirtti. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mutlu Tıraş, gıda sektöründe üretim yapan firmalarla iş birliği içinde olduklarını belirterek, sektörün festivale tam destek verdiğini kaydetti.