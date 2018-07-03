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Tire'de kayıp bebek alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:51 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Tire'de kayıp bebek alarmı

Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

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