Tire'de kayıp bebek alarmı

Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.
Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...
FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Filistin Hükümet Sözcüsü Ebu Rudeyne: İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Filipinli kadın karnı şişince doktora gitti, hamile değil kanser çıktı!
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum