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Tire'de kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya ve anneannesi bulundu - FOTOĞRAFLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 11:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.

İZMİR'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Anneanne ve torunundan fotoğraf

Haber - Kamera: Taylan YILDIRIM/TİRE (İzmir), (DHA)

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