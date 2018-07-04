Tire'de kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya ve anneannesi bulundu - FOTOĞRAFLAR

İZMİR'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anneanne ve torunundan fotoğraf

Haber - Kamera: Taylan YILDIRIM/TİRE (İzmir), (DHA)

