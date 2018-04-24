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Tire’ye 3 kilometrelik hayat hattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:14 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire’de yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını çözmek için Kaplan Mahallesinde açtığı sondaj kuyusundan Tire merkezine su götürmek amacıyla 3 kilometrelik iletim hattı döşedi.Tire’nin su sıkıntısı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla sona eriyor.

Tire’ye 3 kilometrelik hayat hattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire’de yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını çözmek için Kaplan Mahallesinde açtığı sondaj kuyusundan Tire merkezine su götürmek amacıyla 3 kilometrelik iletim hattı döşedi.

Tire’nin su sıkıntısı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla sona eriyor. Yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçede adeta seferberlik yürüten İZSU, yedi kuyuyu devreye aldı; yedi kuyunun da sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan kuyu yatırımları sürerken diğer yandan Tire merkezine su iletmek için ilave su kaynakları da devreye alınıyor. Tire’ye 5 kilometre uzaklıkta Kaplan Mahallesinde kuyu açan İZSU, kuyu suyunu Tire merkeze ve su sıkıntısı çeken Hisarlık Mahallesine ulaştırmak amacıyla 3 kilometrelik iletim hattı döşedi. Kuyudan saniyede 20 litre su elde ediliyor. Özellikle yaz aylarında ihtiyaç duyulması halinde kuyudan Tire merkezine su iletilecek. Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü, Fatih Mahallesinde eskiyen ve kaçaklara neden olan 1 kilometrelik içme suyu şebeke hattını yeniledi.

Tire’ye 3 kilometrelik hayat hattı

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