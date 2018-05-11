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Tırın çarptığı cipte bulunan kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 03:15 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda patlayan lastiği değiştirmek üzere emniyet şeridinde bekleyen cipe, tırın çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

Sakarya'da patlayan lastiği değiştirmek üzere emniyet şeridinde bekleyen cipe tırın çarpması sonucu bir kişi öldü.

Selçuk Demir, kullandığı 34 KB 5733 plakalı cipi, Anadolu Otoyolu'nun Kurtköy mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridine çekti.

Cipin arkasına uyarı işaretlerini yerleştiren sürücü Demir ile aynı araçta bulunan Bedrettin Demir (62) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada, Murat Yıldırım (47) yönetimindeki 34 JG 7646 plakalı tır cipe arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen cipte bulunan yolcu Kayahanım Demir (61) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Bedrettin Demir, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayahanım Demir'in cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Polis ekipleri, kaza sonrası tır sürücüsü Yıldırım'ı gözaltına aldı.

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