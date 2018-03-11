Tırın çarptığı yaralı kurdu besliyor

Tunceli’de bir vatandaş, tırın çarptığı yaralı kurdu aracıyla getirdiği köyünde beslemeye başladı

Tunceli’de geçtiğimiz günlerde Pülümür Vadisi’nde bir tırın çarpıp yaraladığı kurt, yöre sakini Adil Korkmaz tarafından bulundu. Kurda sahip çıkan Korkmaz, hayvanı Nazımiye ilçesi Han köyünde tek gözlü bir odada beslemeye başlarken Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine de haber verdi. Köye gelen veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kurdun arka ayaklarının çarpmanın etkisiyle zarar gördüğü belirlendi. Köyde beslenilmesine devam edilen kurdun iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Pülümür Vadisi’nde yolculuk yaptıkları esnada bir aracın kurda çarptığını gördüklerini belirten Korkmaz, “Önümüzde giden tır kurda çarpmıştı. Tır gitti. Biz de baktık hayvan yerde sürükleniyor ve yaralı. Hemen aracımızın bagajını açarak buraya getirdik. Elimizden geldikçe bir şeyler yapalım dedik. Elimizden bir şey gelmeyince çevrecileri aradık. Onlar geldi. Hayvanın fazla bir şeyi yokmuş. Belinde zedelenme varmış. Şu anda sağlıklı. Biz insanlar olarak insana verdiğimiz değeri doğaya, hayvanlara da veriyoruz. Onları da korumamız lazım” dedi.