Tırını polisin üzerine sürdüğü iddia edilen sürücü gözaltına alındı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kullandığı tırı polis ekibinin üzerine sürdüğü iddia edilen sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, A.K'nin kullandığı tırı, Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi'nde devriye görevi yapan polislerin üzerine sürdüğünün bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Durdurulan tırın sürücüsü A.K, polislere direnince tartışma yaşandı.
Alkol kontrolü yaptırmak istemeyen sürücü gözaltına alındı.
Daha önce de ehliyetine alkollü arkaç kullanmaktan el konulduğu belirlenen A.K'ye 2 bin 870 lira para cezası uygulandı.
Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum