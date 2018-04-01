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Tırını polisin üzerine sürdüğü iddia edilen sürücü gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 20:55 | Son Güncelleme

Tırını polisin üzerine sürdüğü iddia edilen sürücü gözaltına alındı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kullandığı tırı polis ekibinin üzerine sürdüğü iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.K'nin kullandığı tırı, Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi'nde devriye görevi yapan polislerin üzerine sürdüğünün bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Durdurulan tırın sürücüsü A.K, polislere direnince tartışma yaşandı.

Alkol kontrolü yaptırmak istemeyen sürücü gözaltına alındı.

Daha önce de ehliyetine alkollü arkaç kullanmaktan el konulduğu belirlenen A.K'ye 2 bin 870 lira para cezası uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alkollü sürücü Konya polis TIR

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