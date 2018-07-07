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Tırla çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 03:13 | Son Güncelleme

Kütahya'daki kazada otobüsteki yolculardan biri hayatını kaybetti, yaralanan 13 kişi ise hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Çiğil idaresindeki 42 RP 777 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir karayolunda Otogar Kavşağı'nda Lokman Ölmez'in kullandığı 43 ST 056 plakalı tırla çarpıştıktan sonra devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsteki yolculardan Seval Özge Arifoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otobüs sürücüsü Adem Çiğil ile 3'ü çocuk 12 yolcu, ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çanakkale-Konya seferini yapan otobüsten Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirildiği, daha sonra bu araç kavşağa girdiğinde kent merkezinden gelen tırla çarpışması sonucu kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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