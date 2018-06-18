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TIR'lardan sünnet konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

BURDUR'da TIR şoförü Mehmet Ali Kurum'un oğlu Fatih Mehmet için yaptığı sünnet düğününde TIR'lardan oluşan konvoy düzenlendi.

TIR'lardan sünnet konvoyu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da TIR şoförü Mehmet Ali Kurum'un oğlu Fatih Mehmet için yaptığı sünnet düğününde TIR'lardan oluşan konvoy düzenlendi. 10 TIR'dan oluşan sünnet konvoyu ilgi çekti.
Burdur'da TIR şoförlüğü yapan Mehmet Ali Kurum (34), oğlu Fatih Mehmet'e (9) sünnet düğünü yaptı. Mehmet Ali Kurum'un düğüne davet ettiği arkadaşları ise ilginç bir sürpriz yaptı ve dorsesi olmayan 10 TIR'la düğüne katıldı. TIR'lardan biri süslenirken, aracın direksiyonunda poz veren Fatih Mehmet Kurum, daha sonra konvoyda gezerek eğlendi. Çevredekiler ise TIR'lardan oluşan sünnet konvoyunu ilgiyle izledi.
Mehmet Ali Kurum, "Meslektaşlarım, ağabeylerim, kardeşlerim bu mutlu günümüzde bize sürpriz yaptı. Burdur'da ilk defa böyle bir durum oldu. TIR'ı süsleyip sünnet arabası yapmışlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

TIR'lardan sünnet konvoyuTIR'lardan sünnet konvoyuTIR'lardan sünnet konvoyuTIR'lardan sünnet konvoyu

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