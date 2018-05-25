"Tiroid tüm yaş gruplarını etkiliyor"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü açıklamasında, "Tiroid hastalıkları tüm yaş gruplarını etkiliyor, çok sayıda farklı belirti ve bulgularla birlikte her hastada değişik bir klinik tablo ile ortaya çıkabiliyor." ifadesi kullanıldı.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, "25 Mayıs Dünya Tiroid Günü" dolayısıyla tüm hücre ve sistemleri etkileyerek metabolizmayı kontrol eden tiroid ve tiroid hastalıklarıyla ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Yapısı itibarı ile kelebeğe benzetilen tiroid bezinin, boynun orta hattında, adem elmasının hemen altında yer alan bir salgı bezi olduğu aktarılan açıklamada, bu bezin salgıladığı hormonların, insan vücudunda, metabolizma diye adlandırılan yapım ve yıkım işlemlerini düzenlediği kaydedildi.

Tiroid hastalıklarının tüm dünyada yaygın olarak görüldüğüne değinilen açıklamada, "Tiroid hastalıkları tüm yaş gruplarını etkiliyor, çok sayıda farklı belirti ve bulgularla birlikte her hastada değişik bir klinik tablo ile ortaya çıkabiliyor. Bezin işlevlerinin azalması (hipotiroidi) veya artması (hipertiroidi), tiroid bezi iltihapları (tiroiditler) ve tiroid kanseri en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alıyor." bilgisine yer verildi.